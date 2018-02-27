Урок внеклассного чтения пройдет на Минской книжной выставке-ярмарке

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урок внеклассного чтения пройдет на ХХV Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

По ее словам, суть педагогической новации в том, что урок посвящается одному из произведений современного белорусского писателя, на который приглашается и автор.

"Это очень необычно для писателя, - рассказала Елена Стельмах, со сказкой которой "Пашка и солнечный лучик" таким образом уже познакомились ученики школы № 121 г. Минска. - Дети в подробностях изучают произведение, и автору очень важно узнать восприятие его творения. Для него это тоже урок, который дает возможность более глубоко понять психологию детской аудитории".

Елена Стельмах как автор книг "В гостях у Франциска Скорины", "Большое представление для Сонечки" 2 марта снова приглашена к участию в методическо-литературном ноу-хау. На главной сцене выставочного комплекса юные читатели совершат удивительное путешествие по страницам увлекательных книг. Кроме того, здесь же состоится премьера "Песенки друзей", которую в издании поют главные герои, а на сцене ее исполнят книголюбы начальной школы.

Это одно из самых необычных мероприятий ХХV Минской международной книжной выставки-ярмарки проведет студентка 4 курса факультета начального образования БГПУ имени М. Танка Елизавета Лещенко. К нему она готовилась под руководством заместителя декана по воспитательной работе Ирины Буториной. Большую помощь молодой учительнице оказали педагоги начальной школы №39 г. Минска и юные любители книги - ученики 3-4 классов этого учебного заведения. Студенты педуниверситета уже провели 48 творческих уроков в учебных заведениях, а также в музеях, библиотеках столицы.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-