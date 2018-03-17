Уровень участников отбора на детский конкурс "Славянского базара" с каждым годом растет - Раинчик

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень участников отбора на детский конкурс "Славянского базара" с каждым годом становится выше. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель жюри финала отбора на XVI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск" народный артист Беларуси Василий Раинчик.

"У юных конкурсантов очень хороший уровень. И с каждым годом он становится только выше, - отметил Василий Раинчик. - Все юные артисты были великолепны, а каждый номер - бесподобен".

Артем Скороль представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе "Славянского базара" Как отметил председатель жюри конкурса народный артист Беларуси Василий Раинчик, оценивать участников детского конкурса всегда сложно: у каждого столько надежды в глазах. "Все юные артисты были великолепны, а каждый номер - бесподобен", - подчеркнул он.

По его мнению, жюри приняло правильное решение. "Это профессионалы, опытные люди, каждый оценивает, руководствуясь своими критериями. Считаю, что объективно все сделано, правильно", - сказал он.

Народный артист поделился своим видением, каким должен быть представитель страны на конкурсе вокалистов. Это исполнитель, который обладает хорошим голосом, талантливый, с интересным цельным образом. По его словам, за артиста должна быть такая же гордость, как и за белорусских спортсменок. "Это высокая планка, к которой надо стремиться", - заключил Василий Раинчик.

Финальный отбор на XVI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск" прошел сегодня в Театре эстрады. Победителем стал 12-летний Артем Скороль из Ошмян. Телеверсию концерта можно будет увидеть 25 марта на телеканале "Беларусь 3".-0-