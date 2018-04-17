Ушел из жизни актер Андрей Невраев

В Москве на 70-м году жизни скончался актер Андрей Невраев, известный по многим криминальным сериалам. Он снимался в телепроектах "Каменская", "Марш Турецкого", "Закрытая школа", "Бедная Саша" и других. Кроме того, актер в последнее время был занят в спектаклях в нескольких театрах.
Народный артист скончался 14 апреля, но об этом стало известно только сегодня. Причину смерти родные не озвучивают. Прощальная панихида пройдет в Никольско-Архангельском крематории.
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