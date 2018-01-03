Ушла из жизни актриса Татьяна Майорова

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщают информагентства.

Татьяна Майорова умерла 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где сыграла свыше 40 ролей. Актриса также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма "Смилуйся над нами" Альгирдаса Араминаса.

Похороны пройдут 4 января на кладбище Карвелишкес в Вильнюсе.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, в РДТЛ работала с 1967 по 1991 годы.-0-