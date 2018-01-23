Утвержден проект зон охраны Августовского канала

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден проект зон охраны материальной историко-культурной ценности "Августовский канал". Это предусмотрено постановлением Министерства культуры №1 от 10 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Площадь историко-культурной ценности составляет 129,18 га. В ее состав входят: водный путь, который включает зарегулированный участок реки Черная Ганча от государственной границы с Польшей до деревни Соничи (13 км), участок канала от деревни Соничи до шлюза Немново (6,5 км), гидроузлы Немново и Домбровка, соединительный канал от судоходного шлюза Немново до впадения в реку Неман (2,4 км), гидроузлы Волкушик и Кужинец.

Проект зон охраны разработан проектным филиалом ОАО "Белреставрация" по заказу администрации свободной экономической зоны "Гродноинвест".

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после подписания.-0-