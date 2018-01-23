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Утвержден проект зон охраны Августовского канала

Культура 23.01.2018 | 08:58
Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден проект зон охраны материальной историко-культурной ценности "Августовский канал". Это предусмотрено постановлением Министерства культуры №1 от 10 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Площадь историко-культурной ценности составляет 129,18 га. В ее состав входят: водный путь, который включает зарегулированный участок реки Черная Ганча от государственной границы с Польшей до деревни Соничи (13 км), участок канала от деревни Соничи до шлюза Немново (6,5 км), гидроузлы Немново и Домбровка, соединительный канал от судоходного шлюза Немново до впадения в реку Неман (2,4 км), гидроузлы Волкушик и Кужинец.

Проект зон охраны разработан проектным филиалом ОАО "Белреставрация" по заказу администрации свободной экономической зоны "Гродноинвест".

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после подписания.-0-

Есть вопрос. На Августовский канал без визы: что нужно знать иностранному туристу?Есть вопрос. На Августовский канал без визы: что нужно знать иностранному туристу?
С 26 октября иностранцы могут посещать специальный туристско-рекреационный парк "Августовский канал" и прилегающие к нему территории без визы в паспорте.

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Гродненская область, Министерство культуры
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