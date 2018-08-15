UZARI написал гимн к турниру по теннису в Санкт-Петербурге

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский певец и композитор UZARI, известный благодаря участию во многих масштабных проектах, стал автором официального гимна к международному турниру по теннису St. Petersburg Open 2018, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер исполнителя Ирина Головченко.

Турнир транслируется на 120 стран и собирает вокруг себя фанатов тенниса со всего мира. А 23 сентября на большой сцене "Сибур Арены" UZARI и Дима Билан закроют чемпионат зрелищным гранд-шоу.

Гимн (песня "Be Open") - настоящий призыв: "Если ты открыт миру - мир открывается тебе!". Официальный релиз трека был запущен на днях вместе с новой видеоработой, съемки которой проходили в двух странах. В клипе можно узнать улицы Минска за спиной UZARI и красивейшие пейзажи Санкт-Петербурга.

Музыкальное оформление турнира организаторы доверили UZARI не впервые. Гимн международного чемпионата по теннису WTA Ladies Trophy 2018, который состоялся в феврале текущего года, также написал и исполнил UZARI.

А сейчас в Беларуси проходит состязание композиторов за возможность представить свою песню для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр 2019 года и в числе пяти претендентов песня UZARI "This Land". Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте Белтелерадиокомпании. -0-