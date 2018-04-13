В Америке нашли картину Марка Шагала, украденную 30 лет назад

Картину “Отелло и Дездемона”. написанную Марком Шагалом в Париже в 1911 году по мотивам трагедии Шекспира "Отелло" нашли сотрудники Федерального бюро расследований США. Примечательно, что на сайте ФБР Шагал назван белорусским художником, хотя произведение относится к парижскому периоду творчества.

Полотно из частной коллекции Хеллеров, живших в одном из районов Нью-Йорка, похитил 30 лет назад охранник здания, когда супруги уехали на отдых. Вор действовал по заказу и вынес тогда несколько произведений.

Грабитель передал полотно посреднику, который должен был продать его заказчику, но что-то пошло не так, и сделка не состоялась. Посредник потом пытался продать полотно в 2011 и 2017 годах, но снова безуспешно.

Во время аукциона в прошлом году галерея уведомила ФБР о продаже краденого полотна. Оказалось, что картина 30 лет хранилась у посредника на чердаке дома в обычной фанерной коробке с надписью "Разное. Работа со школы". Авторство известного художника вне сомнений – на лицевой стороне имеется его подпись.

Судить за кражу ни вора, ни посредника не будут – сроки давности истекли. Скончались и законные владельцы картины. Поэтому полотно какое-то время погостит в родовом поместье Хеллеров, потом его выставят на аукцион. Из вырученных средств сумму выплаченной страховки вернут страховой компании.