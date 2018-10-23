В Беларусь вернется "Натюрморт" художника Парижской школы Михаила Кикоина

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь вернется "Натюрморт" художника Парижской школы уроженца Речицы Михаила Кикоина. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.
Натюрморт Михаила Кикоина (масло на холсте, 44х55 см) был обнаружен посольством в картинной галерее в Форт-Лодердейле США в рамках работы по возвращению культурных ценностей, находящихся за рубежом, и выкуплен при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина.
"Сегодня картина прибыла в Берн, откуда в скором времени направится в Минск в дар Национальному художественному музею и станет первой работой этого знаменитого художника в коллекции музея", - сказали в диппредставительстве.
Возвращение картины Михаила Кикоина - результат совместной работы посольства Беларуси в Швейцарии с почетным консулом Беларуси в Лозанне Андреем Нажескиным. При его поддержке ранее на родину вернулись три произведения белорусско-французской художницы Надежды Ходасевич-Леже.-0-
Фото посольства Беларуси в Швейцарии
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