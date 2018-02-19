В Беларуси и России нужно выработать концепцию сохранения общего историко-культурного наследия - парламентарии

19 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Беларуси и России нужно выработать единую концепцию в вопросах сохранения общего историко-культурного наследия. Об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению участников заседания, системная проработка вопросов сохранения исторической памяти позволит более эффективно вести работу по реализации проектов Союзного государства. Комментируя эту инициативу в беседе с корреспондентом БЕЛТА, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Александр Сегодник отметил, что реализацией совместных проектов Союзное государство занимается не так давно. "Ранее у нас были в основном программы, которые предполагали совместное участие и белоруской, и российской стороны. Проекты же отличаются тем, что они могут инициироваться одной из стран, и при согласии второй стороны инициативы включаются в финансирование союзного бюджета. В частности, в Витебске мы говорим о музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево". Музей надо развивать, делать там выставочный зал, проводить иную необходимую реконструкцию. Усадьба художника под Витебском хорошо посещаема, она пользуется большой популярностью и у белорусов, и у россиян. В числе таких проектов также поддержка мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", создание мемориала советскому солдату в Ржеве. Подбор инициатив требует тщательной проработки, и если у нас будет общая концепция, работа над проектами станет более основательной и предметной. Мы сможем быстрее их реализовывать", - сказал он.

В числе проектов, реализация которых может осуществляться при поддержке Союзного государства, - создание музея-усадьбы в деревне Достоево Брестской области. Этот населенный пункт считается родовым гнездом Достоевских, из которых вышел прославленный русский писатель. Вопрос пока находится на стадии проработки, весной запланировано проведение научной конференции на эту тему.

На заседании был представлен проект модернизации музея-усадьбы "Здравнево". Предполагаемый объем вложений - Br2,7 млн. Прозвучала также новая инициатива - предлагается провести реставрацию церкви князя Александра Невского в Минске (в 2021 году будет отмечаться 800-летие святого).

Что касается реализации уже согласованных проектов, то в 2018 году из союзного бюджета будет выделено 97 млн российских рублей на поддержку мемориала Брестской крепости. Всего же на эти цели запланировано направить 320 млн российских рублей. Работы уже начались, реализация находится на контроле в Министерстве культуры Беларуси.

Заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко сообщил, что есть проекты по совместной работе над фильмами. Он подчеркнул, что обновленная студия "Беларусьфильм" - это настоящая фабрика, которая позволяет создавать современное кино. В Беларуси не отказываются от задумки снять фильм об известном советском дипломате, уроженце Беларуси Андрее Громыко "Господин Нет". Есть и другие совместные проекты, которые способны заинтересовать Союзное государство. В их числе съемки фильма "Партизан" по известному произведению Алексея Дударева "Рядовые".

Александр Яцко предложил парламентариям взять в разработку и вопросы возвращения культурных ценностей, которые были незаконно вывезены из Беларуси и России и находятся на территории Союзного государства. Сейчас действует полный запрет на возвращение, но, по мнению замминистра, в Союзном государстве эти вопросы должны и могут решаться по-другому.

Участникам заседания был представлен опыт работы Витебского облисполкома по развитию межрегиональных культурных связей и контактов с регионами России.

Комментируя итоги заседания, Александр Сегодник отметил, что работа была плодотворной и интересной. "Состоялся заинтересованный разговор неравнодушных людей. Парламентарии и приглашенные проявили неподдельный интерес к вопросам культуры, сотрудничества в Союзном государстве", - сказал он. Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что вопросы культурного сотрудничества традиционно наиболее успешно решаются в контексте СГ. Этому способствует общая история и близость народов.

Сегодня в Витебске депутаты обсудили приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в формировании общего культурно-информационного пространства, изучили проблемы и перспективы деятельности по расширению белорусско-российского сотрудничества в области культуры, рассмотрели планы по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий социально-культурной направленности в СГ.

В работе комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры двух стран, Министерства образования и науки России, Министерства образования Беларуси, Витебского областного исполнительного комитета, руководители учреждений культуры и организаторы фестивальных мероприятий.

Программа пребывания парламентариев в Витебске предусматривает не только пленарное заседание и встречу с руководством области. В плане посещение музея-усадьбы Репина "Здравнево", дома-музея Марка Шагала и недавно открывшегося Музея истории Витебского народного художественного училища.-0-