В Беларуси и России нужно выработать концепцию сохранения общего историко-культурного наследия - парламентарии

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 февраля 2018, Вт
-9°C
Переменная облачность EUR 2.4322
USD 1.9605
RUB 3.4775
Главное
Фото из архива В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов - предварительные данные ЦИК
Политика
Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах в местные Советы
Президент
Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно
Экономика
РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу
Регионы
"Удача в придачу" отпраздновала 2 года! Александр Солодуха разыграл 2-комнатную квартиру от "Евроопт", а покупатели - машины и деньги!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пять комплектов наград разыграют участники Олимпиады-2018
01:00 Спорт
Секретную ракету показали в новостях в США
00:57 В мире
В Сербии задержали иностранцев за съемку военных объектов
00:31 В мире
Ученые узнали, когда на Земле появились первые растения
00:05 Калейдоскоп
Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скончался в 60 лет
Вчера 23:45 Спорт
Эксперты назвали самые "прожорливые" приложения для Android
Вчера 23:26 Технологии
Помогает ли музыка во время тренировок - ответили ученые
Вчера 23:06 Калейдоскоп
Самый высокий в мире деревянный небоскреб хотят построить в Токио
Вчера 22:45 Технологии
Британец обнаружил в саду осадки в виде акулы
Вчера 22:26 Калейдоскоп
В Польше готовили покушение на правящую верхушку страны
Вчера 22:05 В мире
Местные Советы депутатов 28-го созыва полноценно заработают в течение месяца - Ермошина
Вчера 21:56 Политика
В Мозамбике гора мусора обрушилась на дома: 17 человек погибли
Вчера 20:44 В мире
В Великобритании пришлось закрыть 2/3 ресторанов KFC
Вчера 20:35 Калейдоскоп
Делегация БЖД примет участие в бизнес-форуме в Вене 20-22 февраля
Вчера 20:30 Общество
В Мозыре спасатели вытащили руку мальчика из батареи
Вчера 20:17 Происшествия
Путин ратифицировал белорусско-российский протокол о миграционной карте единого образца
Вчера 19:56 Общество
Старт второму конкурсу юных читателей "Жывая класіка" будет дан на книжной выставке в Минске
Вчера 19:53 Культура
Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу со вступлением в должность Президента ЮАР
Вчера 19:42 Президент
Пограничники задержали украинца, нарушившего запрет на посещение Беларуси
Вчера 19:38 Происшествия
Нетрезвый минчанин угрожал ножом таксисту
Вчера 19:16 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Поиски пропавшего мальчика в Беловежской пуще Поиски пропавшего мальчика в Беловежской пуще
События в Украине События в Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси и России нужно выработать концепцию сохранения общего историко-культурного наследия - парламентарии

Культура 19.02.2018 | 15:48
Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Беларуси и России нужно выработать единую концепцию в вопросах сохранения общего историко-культурного наследия. Об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению участников заседания, системная проработка вопросов сохранения исторической памяти позволит более эффективно вести работу по реализации проектов Союзного государства. Комментируя эту инициативу в беседе с корреспондентом БЕЛТА, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Александр Сегодник отметил, что реализацией совместных проектов Союзное государство занимается не так давно. "Ранее у нас были в основном программы, которые предполагали совместное участие и белоруской, и российской стороны. Проекты же отличаются тем, что они могут инициироваться одной из стран, и при согласии второй стороны инициативы включаются в финансирование союзного бюджета. В частности, в Витебске мы говорим о музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево". Музей надо развивать, делать там выставочный зал, проводить иную необходимую реконструкцию. Усадьба художника под Витебском хорошо посещаема, она пользуется большой популярностью и у белорусов, и у россиян. В числе таких проектов также поддержка мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", создание мемориала советскому солдату в Ржеве. Подбор инициатив требует тщательной проработки, и если у нас будет общая концепция, работа над проектами станет более основательной и предметной. Мы сможем быстрее их реализовывать", - сказал он.

В числе проектов, реализация которых может осуществляться при поддержке Союзного государства, - создание музея-усадьбы в деревне Достоево Брестской области. Этот населенный пункт считается родовым гнездом Достоевских, из которых вышел прославленный русский писатель. Вопрос пока находится на стадии проработки, весной запланировано проведение научной конференции на эту тему.

На заседании был представлен проект модернизации музея-усадьбы "Здравнево". Предполагаемый объем вложений - Br2,7 млн. Прозвучала также новая инициатива - предлагается провести реставрацию церкви князя Александра Невского в Минске (в 2021 году будет отмечаться 800-летие святого).

Что касается реализации уже согласованных проектов, то в 2018 году из союзного бюджета будет выделено 97 млн российских рублей на поддержку мемориала Брестской крепости. Всего же на эти цели запланировано направить 320 млн российских рублей. Работы уже начались, реализация находится на контроле в Министерстве культуры Беларуси.

Заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко сообщил, что есть проекты по совместной работе над фильмами. Он подчеркнул, что обновленная студия "Беларусьфильм" - это настоящая фабрика, которая позволяет создавать современное кино. В Беларуси не отказываются от задумки снять фильм об известном советском дипломате, уроженце Беларуси Андрее Громыко "Господин Нет". Есть и другие совместные проекты, которые способны заинтересовать Союзное государство. В их числе съемки фильма "Партизан" по известному произведению Алексея Дударева "Рядовые".

Александр Яцко предложил парламентариям взять в разработку и вопросы возвращения культурных ценностей, которые были незаконно вывезены из Беларуси и России и находятся на территории Союзного государства. Сейчас действует полный запрет на возвращение, но, по мнению замминистра, в Союзном государстве эти вопросы должны и могут решаться по-другому.

Участникам заседания был представлен опыт работы Витебского облисполкома по развитию межрегиональных культурных связей и контактов с регионами России.

Комментируя итоги заседания, Александр Сегодник отметил, что работа была плодотворной и интересной. "Состоялся заинтересованный разговор неравнодушных людей. Парламентарии и приглашенные проявили неподдельный интерес к вопросам культуры, сотрудничества в Союзном государстве", - сказал он. Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что вопросы культурного сотрудничества традиционно наиболее успешно решаются в контексте СГ. Этому способствует общая история и близость народов.

Сегодня в Витебске депутаты обсудили приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в формировании общего культурно-информационного пространства, изучили проблемы и перспективы деятельности по расширению белорусско-российского сотрудничества в области культуры, рассмотрели планы по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий социально-культурной направленности в СГ.

В работе комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры двух стран, Министерства образования и науки России, Министерства образования Беларуси, Витебского областного исполнительного комитета, руководители учреждений культуры и организаторы фестивальных мероприятий.

Программа пребывания парламентариев в Витебске предусматривает не только пленарное заседание и встречу с руководством области. В плане посещение музея-усадьбы Репина "Здравнево", дома-музея Марка Шагала и недавно открывшегося Музея истории Витебского народного художественного училища.-0-

﻿
Теги
Беларусь, Россия, Союзное государство
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4322 BYN 2.43 BYN 2.435 BYN
USD
1.9605 BYN 1.959 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4775 BYN 3.465 BYN 3.472 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным
Все видео

Фотоновости

Совместный выставочный проект к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси "Отечеству служим!"
Все фото

Инфографика

В Беларуси число осужденных несовершеннолетних снижается В 2017 году по сравнению с 2016-м число осужденных несовершеннолетних снизилось на 10,66%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине - Лукашенко
Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу со вступлением в должность Президента ЮАР
Александр Худолеев назначен первым замминистра по чрезвычайным ситуациям
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Местные Советы депутатов 28-го созыва полноценно заработают в течение месяца - Ермошина
В местных выборах в Гомельской области приняли участие 80,76% избирателей
Ермошина считает, что число жалоб от кандидатов в депутаты местных Советов не будет критическим
Экономика
Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно
Цифровые инициативы для реализации в ЕАЭС можно будет предложить онлайн
Белорусские продукты питания представлены на выставке Gulfood 2018 в Дубае
Происшествия
Фото из архива Машинист электрички умер на подъезде к Жодино
В Мозыре спасатели вытащили руку мальчика из батареи
Пограничники задержали украинца, нарушившего запрет на посещение Беларуси
Общество
Фото из архива В Беларуси 46,4% введенного в январе жилья построено для нуждающихся
Делегация БЖД примет участие в бизнес-форуме в Вене 20-22 февраля
Путин ратифицировал белорусско-российский протокол о миграционной карте единого образца
Регионы
Александр Коледа. Фото из архива Советы депутатов Брестской области сформированы в полном составе
РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу
В Гомеле более 100 активистов БРСМ на один день стали военными-пограничниками
Спорт
Надежда Скардино и Дарья Домрачева Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ
Пять комплектов наград разыграют участники Олимпиады-2018
Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скончался в 60 лет
Технологии
Фото из архива Оператор life:) с 1 марта повысит стоимость услуг связи
Эксперты назвали самые "прожорливые" приложения для Android
Самый высокий в мире деревянный небоскреб хотят построить в Токио
В мире
Фото AP Обнаружены обломки разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR-72
Секретную ракету показали в новостях в США
В Сербии задержали иностранцев за съемку военных объектов
Калейдоскоп
Сильвестр Сталлоне Слух о смерти Сталлоне вызвал большой резонанс в сети
Ученые узнали, когда на Земле появились первые растения
Помогает ли музыка во время тренировок - ответили ученые
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия