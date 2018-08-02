В Беларуси на детском "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Украина вернулась в конкурс уже после дедлайна. Сегодня Европейский вещательный союз и Наблюдательный совет международного конкурса песни, в состав которого входят и представители Белтелерадиокомпании, одобрили заявку Украины", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Киев заявил об отказе от участия в детском песенном конкурсе по причине финансовых затруднений. Однако после официального обнародования 25 июля списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в Европейский вещательный союз поступила заявка из Украины. "Вдвойне приятная новость. Во-первых, мы рады, что наша южная соседка примет участие в конкурсе - там очень подготовленные дети, и это огромная зрительская аудитория. Во-вторых, мы стали обладателями рекорда детского "Евровидения", собрав заявки от 20 стран", - отметили в Белтелерадиокомпании.

"Подготовка к конкурсу идет полным ходом, правда, придется внести коррективы в некоторые элементы. Мы не сомневались, что соберем максимальные 18 стран, от этого и отталкивалась общая концепция, но нас стало больше. Добавилось немного хлопот, впрочем, приятных",- подчеркнул руководитель Белтелерадикомпании, генеральный продюсер детского "Евровидения-2018" Иван Эйсмонт.

Ранее участие в песенном конкурсе подтвердили Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Уэльс, Франция. К слову, Казахстан и Уэльс участвуют в конкурсе впервые.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-