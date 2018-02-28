В Беларуси ценят и уважают книгу - Рыженков

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ценят и уважают книгу, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на открытии XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейное мероприятие стало настоящим праздником книги, где новинки представляют издатели из 32 стран, отметил Максим Рыженков.

Первый заместитель главы Администрации зачитал приветствие Президента Беларуси участникам и гостям форума.

Министр информации Александр Карлюкевич отметил, что в дни работы выставки гости расскажут о книжных новинках и о сотрудничестве с Беларусью, где уважительно относятся к печатной книге. Тот факт, что за прошлый год издано около 10 тыс. наименований книг, свидетельствует о внимании государства и общества к данному вопросу. А это невозможно без объединения усилий государства и всех издателей различных форм собственности.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг. Страна - почетный гость XXV Минской МКВЯ - Сербия. Центральный экспонент - Казахстан. XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 с 28 февраля по 4 марта. Организаторы выставки - Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-