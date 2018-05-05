В Бресте стартовал фестиваль особых театров «Непратаптаны шлях».

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль в Бресте проходит уже в 14-ый раз в рамках международного фестивального движения «Непратаптаны шлях», который проходит помимо Беларуси еще в Польше и Украине. В этом году на сцене Брестского ДК Профсоюзов собрались театральные коллективы из России, Украины, Литвы, Польши где актерами являются дети и взрослые с инвалидностью. В программе фестиваля заявлены театральные постановки, отобранные компетентным жюри. Также в рамках фестиваля проводятся мастер-классы по театральному искусству от театральных режиссеров и критиков из Польши и Украины. В воскресенье, 6 мая состоятся выступления театральных коллективов, подведение итогов фестиваля, награждение победителей и торжественное закрытие.