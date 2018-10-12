В Cанкт-Петербурге пройдет заседание Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет 12-13 октября в Cанкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестке дня заседания - более десяти вопросов. В частности, эксперты рассмотрят выполнение основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016-2020 годы и Плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ, дадут оценку реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году в Армении.

Члены Совета также планируют обсудить вопросы, касающиеся проведения международной выставки ART EXPO государств Содружества, подготовки проекта соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, реализации проекта по созданию передвижной выставки художественных книг современных авторов стран СНГ "Читаем вместе – познаем друг друга", организации Молодежных Дельфийских игр стран СНГ, издания межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве "Содружество искусств" и др.

Совет по культурному сотрудничеству государств СНГ создан в 1995 году. Его работа направлена на дальнейшее взаимодействие стран Содружества в гуманитарно-культурной сфере, формирование общего гуманитарного пространства, поиск новых форм и механизмов сотрудничества, включая проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных и кинофестивалей, разработку проектов многосторонних международных договоров и комплексных программ.-0-