В честь юбилея серию книг "Гарри Поттер" переиздадут с новыми обложками

В честь юбилея первой части знаменитой книжной саги все семь книг будут переизданы с новыми обложками.
Иллюстрации были сделаны специально к праздничной дате художником Брайаном Селзником. Сообщается, что все семь обложек между собой составляют единую картину-коллаж.
В продаже юбилейное переиздание "Гарри Поттера" появится 26 июня, в сентябре последуют специальные коллекционные наборы.
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