В честь юбилея серию книг "Гарри Поттер" переиздадут с новыми обложками

В честь юбилея первой части знаменитой книжной саги все семь книг будут переизданы с новыми обложками.

Иллюстрации были сделаны специально к праздничной дате художником Брайаном Селзником. Сообщается, что все семь обложек между собой составляют единую картину-коллаж.

В продаже юбилейное переиздание "Гарри Поттера" появится 26 июня, в сентябре последуют специальные коллекционные наборы.