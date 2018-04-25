В числе заявок на "Золотую Литеру" преобладают работы на историко-культурную тематику

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе заявок на XIV Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" преобладают работы на историко-культурную и культурную тематику, сообщила журналистам начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Татьяна Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

На "Золотую Литеру" подано 260 заявок в 24 номинациях, из них 50 работ - на историко-культурную и культурную тематику. По словам Татьяны Хмель, это обстоятельные яркие работы, и в целом интерес к конкурсу постоянно растет.

Как добавила заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Галина Гусакова, статистика активности представления работ на те или иные номинации показывает, что "Золотая Литера" - живой конкурс. Поскольку происходят изменения в СМИ, в этом году введены две новые номинации: "Работа в социальных сетях" и "Совместные проекты с органами государственного управления". И именно в этих номинациях было подано достаточно большое количество работ, сказала она. В частности, на номинацию "Работа в социальных сетях" подано более 20 заявок. По мнению специалиста, жюри ожидает сложный выбор, поскольку материалы на конкурс представлены высокого уровня.

Победители будут награждены дипломами и памятными знаками - символами конкурса "Золотая Литера" на торжественной церемонии 3 мая.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-