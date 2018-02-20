В День родного языка все новости телеканала ОНТ прозвучат на белорусском

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день родного языка, 21 февраля, все выпуски новостей, "Новости спорта", выпуски о погоде и программа "Наше утро" на телеканале ОНТ выйдут на белорусском языке, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ОНТ Светлана Тихонова.
Это не новый опыт для канала: в 2017 году 21 февраля программа "Наше утро" выходила на белорусском языке. "Мы получили прекрасный отзыв от наших телезрителей, было много звонков с благодарностями. В этом году решили пойти дальше и подключить к празднованию Дня родного языка и информационную службу: все выпуски "Наших новостей" и "Новостей спорта", а также новости погоды выйдут на белорусском языке, а ведущими программы "Наше утро" станут Артем Лукьяненко и Ксения Жук из группы NaviBand", - рассказала Светлана Тихонова.
Пригласить в качестве ведущих Артема и Ксению была инициатива канала, причем идея возникла еще в мае в прошлого года, когда NаvіBand вернулись с "Евровидения". Тогда с ребятами договорились устроить белорусскоязычный эфир. "Они очень органичные, эмоциональные и настоящие, поэтому должно получиться интересно", - считает глава дирекции утреннего вещания ОНТ Татьяна Рудаковская.
Новости в этот день будут вести Наталья Немогай, Екатерина Воловик, Дмитрий Максимович, Екатерина Тишкевич и Александр Аверков, "Новости спорта" - Мария Лемешева, новости погоды - Кристина Винярская.-0-
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