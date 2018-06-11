В Германии скончался известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии на 84-м году жизни умер известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн, сообщают СМИ.

Сообщается, что музыкант перенес операцию на позвоночнике, его состояние оценивалось как критическое. 10 июня его не стало.

Авенир Вайнштейн - кларнетист, аранжировщик, поэт, журналист, руководитель оркестров - человек-эпоха в советском и белорусском джазе. Он с 13 лет служил в военных оркестрах, в 1950-е годы работал в оркестре Государственного ансамбля танца БССР. Позже музыкант создал "Белорусский диксиленд", известный на весь Советский Союз.

Вайнштейн также работал и как журналист, сотрудничал с газетами "Вечерний Минск", "Знамя юности" и "Советская Белоруссия", был ведущим музыкальных программ на Белорусском радио.

Публика в Минске помнит выступления известного музыканта с ансамблями "AVENIR-BAND" и "В джазе только деДушки".-0-