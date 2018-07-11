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В Греции обнаружили древнейший фрагмент "Одиссеи" Гомера

Культура 11.07.2018 | 09:34

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа археологов, которая ведет раскопки в Греции, обнаружила глиняную табличку с записью нескольких строк поэмы Гомера "Одиссея", сообщает Reuters.

Как считают эксперты, найденный на Пелопоннесском полуострове фрагмент является старейшим из гомеровского эпоса. Как заявили в Министерстве культуры Греции, табличка является важным археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом.

Ценная находка содержит 13 строк из XIV рапсодии поэмы "Одиссея". По мнению археологов, фрагмент относится к периоду до III века нашей эры.-0-

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Теги
археология, Греция
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