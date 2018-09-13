В Гродненской области в Год малой родины создано 13 новых музеев

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины в Гродненской области создано 13 новых музеев. Об этом сегодня на сессии Гродненского областного Совета депутатов сообщил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов был посвящен реализации программы мероприятий по проведению 2018-2020 годов под знаком Года малой родины.

"Год малой родины принес немало интересных открытий. Малоизвестные факты стали достоянием широкой общественности, еще одним поводом для гордости. Например, в нынешнем году мы отмечаем 400-летний юбилей букваря. Однако мало кто знал, что непосредственное отношение к первой для многих книге, по которой учится нынешнее поколение белорусов, имеет наша землячка, уроженка деревни Конюхи Берестовицкого района Надежда Сторожева. И это лишь один из многих примеров, - сказал Александр Версоцкий. - Жизненный путь многих земляков (ученых, известных людей, спортсменов) должен для молодежи стать стимулом для новых свершений".

"Приятно, что активно открываются в регионе новые музеи и музейные комнаты. Появилось 13 подобных объектов. В том числе и новые экспозиции в школах и агрогородках, рассказывающие об известных и талантливых земляках", - отметил Александр Версоцкий. По его словам, как минимум 95% из запланированных на 2018 год мероприятий, посвященных Году малой родины, выполнены.

Красочно и ярко в Год малой родины прошли празднования юбилейных дат для многих населенных пунктов региона: Лиды, Островца, Скиделя. 15 сентября отметит 890-летие Гродно. Немало было и других значимых культурных событий.

Активно продолжается в регионе наведение порядка на земле. Большое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. Продолжены реконструкция и восстановление на Старом замке и Коложской церкви в Гродно, Кревском и Гольшанском замках, в дворцово-парковом комплексе Святск и на других значимых объектах. Продолжение этих работ на самых крупных исторических объектах запланировано и на 2019-20 годы.-0-