В июне Театр эстрады покажет премьеру детского мюзикла "Мешок с сюрпризом"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало лета - настоящее время детской радости, ведь впереди целых три месяца каникул. В Театре эстрады по случаю летнего сезона подготовили новую постановку - детский мюзикл под названием "Мешок с сюрпризом", который можно увидеть в июне.

Что это будет за приключение и почему стоит посетить новый детский мюзикл Театра эстрады, рассказала режиссер театра Мария Третьякова: "Мы, как всегда, стараемся сделать интересное представление, где есть место и шутке, и знанию. Это будет путешествие в сказочный лес, где мы встретимся со знакомыми лесными персонажами. Но стоит отметить, что наряду с известными всем героями, в лесу живут и необычные. Например, лесные слухи".

Также Мария Третьякова добавила: "Мюзиклы Театра эстрады всегда собирают полные залы и получают хорошие отзывы как от детей, так и от их родителей, что для нас немаловажно. На этот раз, мы покажем не просто мюзикл, а настоящую детективную историю. Получится такой своеобразный мюзикл-детектив. Наши спектакли всегда отличаются яркими образами, постоянным интерактивом со зрителем и, конечно, большим количеством песен и танцев. К слову, музыка к мюзиклу написана белорусским композитором Александром Сухаревым, который уже сотрудничал с нами в данном направлении. Это был мюзикл про Принца-золотые уши, который до сих пор остается одним из самых любимых у деток".

Премьера мюзикла-детектива для детей "Мешок с сюрпризом" состоится в начале летних каникул и станет своеобразным подарком к концу учетного года. Увидеть мюзикл можно будет с 5 по 7 июня, с 9 по 12 июня и с 19 по 21 июня в 11.00 на сцене Театра эстрады.

Действие мюзикла разворачивается в сказочном лесу. Заяц несет домой огромный мешок с чем-то необычным, большим и круглым. И вдруг откуда ни возьмись появляются "заклятые друзья" Косого - Лиса и Волк. Интерес хищников к заячьей находке превращается в детективную историю с мешком. В мешке, как повествуется, находится тот самый сюрприз, который нашел Заяц. Владелец находки утверждает, что это "бомба". Другая версия, возникшая в ходе сюжета, - это яйцо динозавра. Так это или нет, зрители узнают в ходе путешествия этого самого мешка "с сюрпризом", превратившего жизнь обитателей леса в одну из самых запутанных лесных историй. Во время "расследования" посетители театра познакомятся с семьей Зайца, очень ответственным Ежом, куриным семейством и смелым сторожевым Псом. При этом Лесные слухи все время будут мешать истории распутаться.-0-