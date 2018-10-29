В Италии открыли памятник Максиму Горькому

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник писателю Максиму Горькому открыли в итальянском Сорренто. Об этом сообщил ТАСС.

Жизнь Горького была связана с Сорренто, где он провел более 10 лет. В Сорренто Горький прожил с 1924 по 1933 год. Еще раньше он достаточно много времени провел на Капри.

Идея создания памятника родилась после того, как в Сорренто несколько лет проводились акции памяти писателя. Памятник решили открыть к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения Горького.

Бюст писателя на колонне, которого как будто несут чайки, выполнил российский скульптор Александр Рукавишников. Памятник установили на одной из центральных площадей недалеко от дома, где родился итальянский поэт XVI века Торквато Тассо.

В Сорренто впервые были представлены никогда не увидевшие свет публикации нескольких номеров специального итальянского издания газеты "Правда", печать которых оплатил Горький.

Инициативу мэрии Сорренто поддержал оргкомитет Премии Горького, которая ежегодно вручается итальянским писателям и переводчикам на острове Капри.-0-