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Лукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районе
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Общество
В Гродненской области практически завершена уборка зерновых
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В Канаде обстреляли АЗС
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В мире
В Польше эвакуировали 2 тыс. человек из-за находки бомб
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В мире
Легендарный актер Джим "Наковальня" умер в США
23:43
В мире
Более 40 человек пострадали в Англии после ДТП в пассажирским автобусом
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Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года
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В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число осужденных несовершеннолетних снизилось на 13%.
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Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий отрасли
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Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
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В Кричеве госпитализированы пятеро работников предприятия по выращиванию грибов
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Общество
Вступительная кампания на уровень среднего специального образования завершается 17 августа
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Память - это главное богатство человека, которое дал ему Бог
Интервью
Александр Хайновский
Белорусско-венгерское сотрудничество является прагматичным и эффективным
Мнения
Юрий Курбыко
Футболисты минского "Динамо" превзошли "Зенит" во всех игровых компонентах
Интервью
Андрей Дапкюнас
Шанхайская выставка импорта открывает новые возможности для белорусских экспортеров
Регионы
Цены на квартиры в Минске в июле впервые с начала года снизились
В Минске прокуратура восстановила нарушенные права молодой матери
Акцию "Деловой велосипед" проведут в Гродно
Спорт
Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Цинциннати
Чемпионат Беларуси по автослалому стартует 18 августа в Могилеве
Футболисты "Зенита" перед игрой с минчанами победили в чемпионате России
Технологии
NASA запустило зонд для изучения Солнца
Китай разрабатывает космический аппарат для продления срока службы спутников
В сентябре для покупателей будет доступен браслет Xiaomi с функцией бесконтактной оплаты
В мире
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 436
В Канаде обстреляли АЗС
В Польше эвакуировали 2 тыс. человек из-за находки бомб
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Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
В Австралии более 450 гитаристов одновременно сыграли Highway to Hell
В Италии медсестра завещала больнице €600 тыс.
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3 августа
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
26 июля
Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
Брифинг
Игорь Фисенко,
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Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
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