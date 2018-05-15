В конкурсах "Славянского базара" выступает все больше новых стран - Сидоренко

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конкурсах "Славянского базара" выступает все больше новых стран. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году увеличилось количество национальных отборочных туров на конкурсы фестиваля. Радуют заявки из новых стран. Так, в программе детского музыкального конкурса появились участники из Великобритании, Канады и Колумбии. Заявили о себе для участия в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни представители Гвинеи и Египта", - отметил Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.

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