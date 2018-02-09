В Лас-Вегасе умер рэпер, придумавший хип-хоп

В Лас-Вегасе от сердечного приступа скончался один из пионеров хип-хопа, рэпер и диджей, который известен под псевдонимом Lovebug Starski. Сообщение об этом появилось в пятницу, 9 февраля, от менеджера артиста.

Кевин Смит скончался на 58 году жизни. Он был одним из первых рэперов и диджеев, выступавших на вечеринках в Бронксе в конце 70-х годов прошлого века, а в 1980-х записал свои первые хиты в новом для того времени жанре.

Именно Смиту приписывают авторство самого слова "хип-хоп", которое в наше время является названием целого музыкального жанра, основанного на рэпе и ритмичном музыкальном сопровождении.-0-