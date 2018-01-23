В Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов на "Оскар"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония объявления номинантов на премию Американской академии киноискусств "Оскар" началась в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция из Театра Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз идет на официальном сайте oscars.org. Об этом сообщает ТАСС.

В 2018 году премия будет вручаться в 90-й раз в 24 номинациях.

Перед началом церемонии телекомпания ABC среди возможных номинантов в категории "Лучший фильм" назвала фантастический фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британского режиссера Мартина Макдоны, "Зови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино, "Леди Берд" режиссера Греты Гервиг и ленту "Прочь" Джордана Пила. Интернет-портал Variety добавил к этому списку "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Проект "Флорида" Шона Бэйкера и "Секретное досье" Стивена Спилберга.

В шорт-лист из девяти фильмов-претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" была включена российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, в ходе которого академики выбирают лауреатов, на этот раз они получают право голоса во всех категориях. Итоги второго этапа голосования будут объявлены на 90-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая пройдет 4 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. -0-