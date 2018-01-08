В Лос-Анджелесе назвали победителей "Золотого глобуса"

8 января, Нью-Йорк /Корр. БЕЛТА. Сериал "Рассказ служанки" завоевал кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал". Об этом стало известно на церемонии вручения, проходящей в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС.

В этой категории борьбу вели сериалы "Игра престолов", "Корона", "Очень странные дела" и "Это мы".

Мультипликационная лента "Тайна Коко" стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм". В номинацию были также включены "Босс-молокосос", "Добытчица", "Фердинанд" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Картина "На пределе" немца Фатиха Акина завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В данной категории также конкурировали российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, режиссерская работа Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", выдвинутая от Камбоджи, шведский "Квадрат" Рубена Эстлунда, а также "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио.

Лента "Леди Бёрд" Греты Гервиг стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". В этой же номинации были представлены картины "Горе-творец" Джеймса Франко, "Прочь" Джордана Пила, "Величайший шоумен" Майкла Грэйси, "Тоня против всех" Крэйга Гиллеспи.

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британца Мартина Макдоны получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Борьбу за награду в этой самой престижной номинации также вели фильмы "Форма воды" мексиканца Гильермо дель Торо, эпопея о Второй мировой войне "Дюнкерк" британца Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" итальянца Луки Гуаданьино, "Секретное досье" Стивена Спилберга.

Сэм Рокуэлл завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Режиссер этой картины Мартин Макдона получил премию в номинации "Лучший сценарий художественного фильма". Награду в этой номинации также оспаривали Элизабет Ханна и Джош Сингер ("Секретное досье"), Аарон Соркин ("Большая игра"), Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор ("Форма воды"), Грета Гервиг ("Леди Бёрд").

Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в минисериале "Большая маленькая ложь". Рэйчел Броснахэн удостоена премии за роль первого плана в сериале "Удивительная миссис Мейзел". Элизабет Мосс получила "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале "Рассказ служанки".

Джеймс Франко, снявшийся в фильме "Горе-творец", получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле", Сирша Ронан - аналогичную женскую премию за роль в картине "Леди Бёрд".

Эллисон Дженни завоевала статуэтку в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в картине "Тоня против всех".

Гари Олдман удостоен "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер драматического фильма" за роль в картине "Темные времена".

Фрэнсис Макдорманд получил премию в номинации "Лучшая актриса драматического фильма" за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".-0-