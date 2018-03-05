В Лос-Анджелесе проходит вручение кинопремии Оскар

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения кинопремии Оскар проходит в Лос-Анджелесе, сообщает БЕЛТА.
К этому времени назван победитель в номинации "Лучший режиссер" - Гильермо дель Торо ("Форма воды"). Определились также победители в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. Это Сэм Рокуэлл ("Три билборда за границей Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Тоня против всех").
Лучший фильм на иностранном языке, по мнению академиков премии, - "Фантастическая женщина" режиссера Себастьяна Лелео. Кинокартина рассказывает о жизни транссексуала. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, претендовавший на победу в той же номинации, статуэтку не получил. Лучшим анимационным фильмом стала "Тайна Коко".
Названы также победители в ряде технических номинаций.
Ведет церемонию комик Джимми Киммел. Сегодня станут известны победители в 24 категориях.-0-
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