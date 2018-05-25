В Лошицком парке 11 августа бесплатно выступит британская певица Софи Эллис-Бекстор

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 августа пройдет уже ставший традиционным А-Fest. Хедлайнером летнего фестиваля под открытым небом станет британская поп-певица Софи Эллис-Бекстор.

Также на фестивале выступят французский дуэт Modjo и белорусская группа "Без билета". Кроме того, на территории Лошицкого парка будут проходить конкурсы и игры. Вход на фестиваль бесплатный. Мероприятие продлится до 23.00.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошел A-fest В Лошицком парке в Минске прошел фестиваль A-fest. В парковой зоне были созданы несколько тематических зон, демонстрирующих прошлое, настоящее и будущее белорусской столицы.

В 2017 году А-Fest также проходил в Лошицком парке. Хедлайнером фестиваля был британский исполнитель John Newman. Также на концерте присутствовал джаз-бенд De-Phazz.-0-