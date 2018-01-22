22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск приедет "сНежное шоу Славы Полунина", сообщили БЕЛТА организаторы.

Показы "сНежного шоу" - одного из самых необычных и наиболее востребованных спектаклей мира - пройдут в столице с 27 марта по 1 апреля. Его автор - знакомый миллионам с детства клоун Асисяй, он же Слава Полунин.

"Однажды я понял, что хочу сделать спектакль, который возвращал бы нас к нашим детским мечтам. Спектакль, который помог бы людям, приходящим в зрительный зал, выпустить из застенков взрослости мальчиков и девочек, которыми они были когда-то", - вспоминает Слава Полунин.

Его мечта воплотилась в "сНежном шоу". В нем присутствуют клоуны - они то показывают миниатюры, то играют со зрителями. Там также есть снег, паутина и громадные шары, которые с удовольствием подбрасывают взрослые и дети. Но главное в спектакле - невероятное ощущение счастья, которое переполняет больших и маленьких зрителей.

С момента создания в 1993 году "сНежное шоу" объездило с аншлагами практически весь земной шар. Проект и его авторы отмечены премиями Великобритании, Франции, Австралии, США, Мексики и других стран. А в Японии "сНежное шоу" настолько любят, что для него строят постоянную площадку. В Минск спектакль приезжал всего один раз - пять лет назад.

"Мы имеем постоянную конструкцию шоу, но это всякий раз совершенно разные спектакли. Сегодня - трагедия, завтра - абсурд, а послезавтра - нежность, эпичность", - говорит Слава Полунин.-0-