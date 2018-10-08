В Минске 12-14 октября покажут самые романтические и миролюбивые фильмы Ингмара Бергмана

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 12 по 14 октября пройдут очередные показы картин шведского режиссера Ингмара Бергмана в рамках проекта "Уикенды с Бергманом". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В эти выходные проект "Лістапад. Коллекции" предлагает оценить фильмы, объединенные темой "Разум и чувства". В малом зале кинотеатра "Пионер" покажут идиллические драмы, наполненные музыкой и горечью любовных потерь. Фильмы после просмотра можно будет обсудить с Игорем Сукмановым - киноведом и директором программы игрового кино ММКФ "Лістапад".

Кадр из фильма "Музыка в темноте"

Откроет уикенд "Разум и чувства" 12 октября картина, номинированная на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1948 года. В этот день покажут "Музыку в темноте" (1947) - потрясающее путешествие во тьму человеческой души. В результате нелепого случая на военных маневрах пианист Бенгт теряет зрение. Боясь стать обузой для близких, он уезжает из дома. Ему удается найти работу в городе, но жизнь упорно толкает Бенгта на дно, пока он не встречает на своем пути юную Ингрид, которую когда-то незаслуженно обидел…

Кадр из фильма "К радости"

В субботу, 13 октября, состоится показ музыкальной мелодрамы "К радости" (1950). Этот фильм - история о любви, искусстве и преданности от шведского классика, вдохновленного примером собственной жизни. В центре сюжета - Стиг и Марта - молодые музыканты, приглашенные на работу в симфонический оркестр. Марта, настроенная романтически, ищет сближения с честолюбивым коллегой. В скором времени они заключают брак и становятся родителями двух малышей. Идиллия рушится, когда Стиг пытается построить сольную карьеру - на этом пути его ждет крах. Ему невыносимо сознавать, что он посредственность. Стиг во всем винит жену, которую все еще сильно любит…

Кадр из фильма "Летняя игра"

14 октября в "Пионере" будет демонстрироваться пленительная мелодрама о поисках утраченного времени - "Летняя игра" (1951). Это первый совершенный фильм Ингмара Бергмана, в котором окончательно формируется его авторский стиль. Мари, своенравная звезда балета, находит дневник своего умершего друга. Поддавшись чувственному порыву, она отправляется на остров в пригороде Стокгольма, где 13 лет назад беспечной студенткой повстречала своего первого возлюбленного и провела с ним самые счастливые "дни любви и молодости". Но идиллия скандинавского лета, как и первая любовь, коротка и иллюзорна. Мари теряет любимого. Ее душа ожесточена, и лишь годы спустя, вспомнив и пережив все заново, она пробуждается к новой жизни.-0-