В Минске на фестивале Башмета 18 октября пройдет бэби-концерт

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международном фестивале Юрия Башмета в концертном зале "Верхний город" в Минске 18 октября пройдет бэби-концерт "Музыка твоего сердца", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Бэби-концерт - специальный проект фестиваля, своего рода подарок малышам и их мамам, ставший традицией. Идея проведения такого мероприятия принадлежит художественному руководителю фестиваля Ростиславу Кримеру. Ровно два года назад в его семье родился первенец, и это заставило его задуматься о нуждах малышей, в частности, - об их неврологическом развитии.

Во всем мире известно, что музыка чрезвычайно важна для гармонизации нервной системы ребенка. Существует множество исследований ведущих институтов мира на тему плодотворного влияния классической музыки на развитие мозга ребенка в утробе матери и первые годы жизни.

С другой стороны, ряд ученых говорят о полезных свойствах особенно музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Именно по этой причине программа концерта составлена в первую очередь из произведений Моцарта в исполнении лучших солистов - участников фестиваля.

При этом организаторы максимально позаботились о комфорте мам и детей. Музыкальные произведения будут достаточно короткими, чтобы дети могли легко их воспринимать. Между ними будут разговорные паузы, во время которых дети будут отдыхать, а мамы - получать интересную для них информацию. Совместно с детским развивающим центром "Бэби-Клаб" будут созданы специальные развивающие зоны активности для детей от 0 до 12 месяцев и детей от 12 месяцев до 3-х лет. Дети смогут чувствовать себя свободно, шуметь и ходить, будут созданы необходимые условия для того, чтобы можно было покормить и перепеленать ребенка.

Проект поможет кормящим мамам отвлечься от повседневных забот и подарит им и их малышам радость соприкосновения с великим искусством, уверены организаторы. Он рассчитан на беременных женщин на поздних сроках, мам и пап с детьми до 3-х лет.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате. Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-