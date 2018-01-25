25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался прокат белорусского фильма "Тум-Паби-Дум", творческая встреча со съемочной группой состоялась сегодня в одном из столичных кинотеатров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Режиссер фильма, художественный руководитель Национальной киностудии "Беларусьфильм" Вячеслав Никифоров отметил, что это кино для детей и о детях. В то же время создатели фильма постарались, чтобы он был интересным и взрослым. "Они увидят детей не совсем такими, какими хотели бы. Взрослые ведь часто смотрят на них с позиции своего детства. Но от их детства до нынешнего - огромная дистанция", - подчеркнул режиссер.

Как заверил Вячеслав Никифоров, дети увидят героев, которые выражают их затаенную мечту. "Дети в картине говорят с взрослыми на равных о вещах очень важных и не всегда детских. И дети, и взрослые получат огромное наслаждение от фильма", - сказал он.

Режиссер поделился также впечатлениями от работы с детьми. "У нас прекрасные одаренные дети. Это просто чудо. Работа с ними - праздник души", - резюмировал Вячеслав Никифоров.

Удовольствие от съемочного процесса получил и исполнитель главной роли Артем Венгерович. "Очень приятные коллеги по цеху, мне понравилась съемочная группа. И сам Минск мне очень нравится: красивый город, зеленый", - поделился впечатлениями юный актер.

Художественный фильм "Тум-Паби-Дум" покажут в столице и во всех регионах Беларуси. В январе в кинотеатрах Минска пройдут творческие встречи съемочной группы со зрителями. "Тум-Паби-Дум" - это доброе кино для семейного просмотра о воспитаннике детского дома. Десятилетний Сан Саныч решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Он дает объявление в интернете: "Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни". В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

По задумке режиссера, ребенок в картине разговаривает с взрослыми на их языке, используя их стереотипы, лексику. Это позволит взрослым другими глазами посмотреть на своих детей и на себя самих. Сценарий фильма написали Дмитрий Михлеев, Вячеслав Никифоров. В ролях: Артем Венгерович, Павел Харланчук, Дарья Киреева, Валерия Арланова, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.-0-