В Минске названы победители международного конкурса современного искусства для детей и молодежи Аvanti

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители международного конкурса современного искусства для детей и молодежи Аvanti, который проходил 6 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы конкурса.
Обладатели Гран-при были определены в каждом виде искусства. Так, в номинации "Джазовый вокал" лучшей стала Виолетта Гайкевич из Могилева, "Хореография" - образцовый хореографический коллектив "Школьный квартал" из Полоцка, "Эстрадные ансамбли" - образцовый ансамбль "Песенка" из Минска. Арина Пехтерева из Могилева (младшая возрастная группа), Самир Ёличев из Могилева (средняя возрастная группа) и Ева Коган из Минска (старшая возрастная группа) победили в номинации "Вокал", Николь Есепкина из Могилева - "Театр одного актера", фольклорный ансамбль "Ростислав" из России - "Народный вокал".
Лучшим артистам также вручены дипломы лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III степени. За особые достижения десять участников конкурса стали обладателями специальных призов.
В жюри вошли профессионалы: продюсеры, поэты, композиторы, аранжировщики, режиссеры, популярные исполнители, модельеры, артисты цирка, представители СМИ.
Ведущими конкурса стали юные таланты - участники конкурса Андрей Филатов (Украина) и Полина Чайковская (Беларусь).
VІ Международный детский конкурс современного искусства Аvanti прошел на двух концертных площадках - в концертном зале "Атлант" и Республиканском Дворце культуры ветеранов. Выступили более 2 тыс. человек - одаренные дети и молодежь в возрасте от 4 до 25 лет из разных стран мира.
Конкурс проводится в целях развития и укрепления международных культурных связей, популяризации белорусской национальной культуры и искусства. Его задачами являются развитие творческого потенциала детей, поддержка культурных традиций и формирование интереса к различным жанрам современного искусства. Учредителем состязания выступает ЧУП "Образовательно-продюсерский центр "Аванти" (Минск).-0-
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