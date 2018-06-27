В Минске покажут фильм "Кто украл Banksy" о знаменитом граффитисте

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минский прокат в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" выйдет фильм "Кто украл Banksy" о творчестве легендарного английского граффитиста Бэнкси.

Итальянский режиссер Марко Просерпио снял фильм об одной из самых дерзких картин культового художника. Киноработу "Кто украл Banksy" можно увидеть в двух кинотеатрах Минска: в "Центральном" 7 июля и в Falcon Club Бутик Кино с 5 по 18 июля.

Настоящее имя человека, который подписывает свои рисунки псевдонимом Бэнкси, неизвестно, но его работы похищают средь бела дня, восхваляют и одновременно считают бездарными. В них есть место и политике, и иронии, и искусству.

В 2007 году Бэнкси отправился в Палестину - и нарисовал там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение, кто-то воспринял их как настоящее искусство, а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Фильм Марко Просерпио - это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным.

Дебютная работа итальянского режиссера, сценариста и монтажера Марко Просерпио уже стала участницей нескольких международных кинофестивалей: кинофестиваля Трайбека в Нью-Йорке (конкурс кинодебютов, конкурс документального кино) и фестиваля независимого кино в Москве (WhyNotMovie). Дополнительный колорит фильму "Кто украл Banksy" придает закадровая озвучка. Историю рассказывает гуру альтернативного рока Игги Поп.-0-