В Минске покажут фильмы-призеры мировых кинофорумов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме кино в декабре стартует проект "Кинопонедельники": зрители смогут увидеть самые яркие фестивальные картины последнего времени, которые являются участниками и призерами престижных мировых кинофорумов, включая международный кинофестиваль "Лiстапад", сообщил сегодня журналистам главный режиссер кинотеатра Александр Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке картин, которые планируется показывать по понедельникам, такие неординарные работы, как "Великая красота" и "Молодость" режиссера Паоло Соррентино, "Патерсон" Джима Джармуша, "Сен-Лоран. Стиль - это я" Бертрана Бонелло, "Мой король" Майвенна Ле Беско, "Это всего лишь конец света" Ксавье Долан, "Унижение" Бари Левинсона.

"Все ленты не новинки, но, возвращаясь к ним, начинаешь воспринимать их на новом уровне. Есть фильмы, которые обладают мистической способностью нравиться зрителям в любое время. За последние пять лет мы сложили рейтинг наиболее популярных картин, и возникла идея периодически возвращаться к самым полюбившимся лентам Большого кино. Мы надеемся, что кто-то захочет их пересмотреть, а кто-то - познакомиться. Чтобы этот проект имел свою изюминку и эксклюзивность, мы решили не предлагать совершенно новый контент, а попытаться немного вернуться назад", - рассказал в свою очередь программный директор "Лістапада", представитель Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ корпорейшн" Игорь Сукманов.

В ближайшее время в Доме кино стартует еще несколько проектов. В ноябре будет объявлен открытый конкурс на лучшее видеопризнание в любви. К участию в конкурсе приглашаются все, кому исполнилось 18 лет и кто готов представить мини-фильмы о любви до 5 минут. Организаторы ждут фильмы с интересной драматургией, неординарной подачей, романтизмом и юмором. Оценивать и выбирать лучшие работы будет специальное жюри, в состав которого войдут профессиональные кинематографисты и журналисты. Финал конкурса с показом наиболее интересных лент и вручением наград состоится в ночь с 14 на 15 февраля 2019 года. Победителей ожидает награда - годовой абонемент на посещение всех кинопремьер на протяжении года на двоих.

В декабре начнутся показы короткометражных фильмов студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств "Наш КиноАрт", которые регулярно проводятся с 2006 года. Накануне Дня белорусского кино, который отмечается 17 декабря, на суд зрителей будет вынесена очередная программа картин молодых режиссеров. В нее войдут курсовые и дипломные работы студентов и выпускников Академии искусств, например фильм Татьяны Кудиновой "Актриса". С 2019 года в кинотеатре запланировали ограниченные показы нового игрового и документального кино, анимации, музыкальных и развлекательных программ. Кроме того, в нем будут проходить киноконцерты и встречи с кинокритиками.-0-