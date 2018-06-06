В Минске покажут главный комедийный хит Италии "Захочу и соскочу: Мастер-класс"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках проекта "Лістапад. Коллекция" в Минске покажут на большом экране главный комедийный хит Италии - "Захочу и соскочу: Мастер-класс" Сиднея Сибелии.

Фильм является второй частью знаменитой итальянской трилогии "Захочу и соскочу". Минские зрители смогут посмотреть авантюрную комедию с 14 по 27 июня.

В фильме "Захочу и соскочу: Мастер-класс" банда научных сотрудников покажет служителям закона, как надо ловить настоящих преступников.

Талантливый научный сотрудник Пьетро Дзинни попал под сокращение. Чтобы прокормить семью, он решил организовать банду, которую еще не видел мир, - банду ученых. Теперь Пьетро в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь ему платят за преподавание в местной "школе". Но у полиции на Пьетро другие планы. Его просят снова собрать свою банду и под прикрытием помочь государству в раскрытии одного дела... Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей, чтобы показать полиции "мастер-класс".

Главную роль в фильме, как и прежде, исполнил актер и сценарист Эдоардо Лео ("Римские каникулы"). А его антагонистку сыграла звезда итальянских сериалов Грета Скарано ("Пациенты", "Доказательства преступления").

Трилогия "Захочу и соскочу" - это режиссерский дебют Сиднея Сибелии. Первая часть фильма собрала более 8 млн. евро в прокате и подарила картине мировую известность. "Мастер-класс" от своего предшественника не отстает. Лента уже приняла участие в более чем сорока международных кинофестивалях и получила множество наград. Критики уже успели окрестить режиссера фильма "Моничелли наших дней" (bestmovie.it), а его картину - "лучшей итальянской комедией года" (amazon.it). По версии итальянского издания Film.it, "участники банды ученых - это почти как супергерои Marvel, только на итальянский лад и… более похожи на нас всех".

Заключительную часть трилогии мир увидит в конце 2018 года.-0-