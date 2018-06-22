В Минске покажут омолаживающую комедию Бландин Ленуар "50 весенних дней"

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 28 июня по 11 июля можно посмотреть трогательную и смешную картину французского режиссера Бландин Ленуар "50 весенних дней". Демонстрироваться фильм будет в Falcon Club Бутик Кино в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Картина расскажет о хрупкой француженке Авроре, которой в один день жизнь преподнесла сразу несколько сюрпризов: новую любовь, увольнение и внуков. Как Авроре справиться со всем этим?

У Авроры две взрослые дочери и одна верная подруга. Героиня их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек на то, что мир захватила юность, а ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа… и даже убедить всех, что лучшее только начинается.

Режиссер Бландин Ленуар рассказывает об идее фильма: "Как часто случается, тема пришла из личного опыта. Я была невероятно расстроена пришествию своих сорока лет, пока еще не понимая, почему я так боюсь становиться старше. Мои друзья мужчины отказывались это понимать. Я давно поняла, что женщины в свои 50 не особо представлены в кино. Как чувствовать приближение к возрасту, который, как правило, невидим? Я знаю многих женщин, которые оставались в ужасном одиночестве без любви. Невероятных, красивых, талантливых женщин, чьи бывшие строили новую жизнь для себя. Я хочу дать этим женщинам и себе огромное желание взрослеть. "50 весенних дней" для меня - это способ исцеления от моих собственных тревог".

Режиссер Бландин Ленуар знакома любителям короткого метра ("Америка для женщины", "Роза"). Ее ранний фильм "Месье Л'Аббэ" (2010) получил приз премии "Сезар" как лучший короткометражный.

Роль Авроры в ленте исполнила режиссер и сценарист Аньес Жауи. Несмотря на богатую фильмографию ("Известные старые песни", "Дом Нины"), в первую очередь, она известна киноманам как обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучший сценарий к картине "Посмотри на меня". А фильм "На чужой вкус" (2001), в котором она также сыграла главную роль, был назван лучшим на кинопремии "Сезар".-0-