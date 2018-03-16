В Минске презентовали книгу о трагедии Хатыни

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга вышла на трех языках - белорусском, русском и английском - в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни. Это научно-популярное издание с документальной основой. В нем изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса "Хатынь". Тираж составил 1,2 тыс. экземпляров.

Автор книги, директор мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский во время презентации рассказал, что трудился над ней несколько лет. Он признался, что сложнее всего было работать с документами: приходилось порой откладывать работу, потому что чувства от прочитанного захлестывали. Также Артур Зельский поделился планами по поводу создания книги о трагедии Хатыни для детей младшего и среднего школьного возраста.

"Пепел Хатыни должен стучать в наши сердца. Это не только памятник сожженным деревням - это памятник всем мирным людям Беларуси, которые стали жертвами агрессии, войны, нацизма. И еще памятник детям, потому что они становятся первыми жертвами любой войны", - подчеркнул автор.

Планируется, что книгу можно будет купить в мемориальном комплексе "Хатынь". Кроме того, она появится в библиотеках Минской области.

Мемориальный комплекс "Хатынь" для всего мира - символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. 22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.-0-