В Минске пройдет эксклюзивный показ фильма "Залечь на дно в Брюгге"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект velcom Silver ART представит эксклюзивный показ картины "Залечь на дно в Брюгге" Мартина МакДоны на английском языке с русскими субтитрами 14 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Имя режиссера Мартина МакДоны сейчас на слуху, потому что снятый им фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" был одним из главных претендентов на премию "Оскар" в этом году.

Впрочем, свой первый "Оскар" режиссер получил еще в 2006 году - за фильм "Шестизарядный", признанный лучшей игровой короткометражкой. А в рамках проекта velcom Silver ART минские зрители смогут увидеть первый успех Мартину МакДоны в большом кинематографе, где он по традиции выступил в качестве режиссера и сценариста одновременно. Главные роли в фильме "Залечь на дно в Брюгге" исполнили Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Рэйф Файнс.

Эта картина - история двух наемных убийц, которые после неудачного первого задания "дебютанта" Рэя (Колин Фаррелл) получают от своего босса Гарри (Рэйф Файнс) приказ залечь на дно в Брюгге на пару недель, пока ситуация не разрешится. Правда, о том, как именно должна разрешиться ситуация, не догадываются ни зрители, ни сами герои: один целиком поглощен красотами предрождественского Брюгге, второй - собственными терзаниями из-за последствий совершенной ошибки.

Фильм "Залечь на дно в Брюгге" получил заслуженное признание критиков, был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, получил премии BAFTA и British Independent Film в этой же номинации, премию BSFC за лучший дебют. Колин Фаррелл за роль в картине был удостоен "Золотого глобуса" как лучшему актеру в комедии или мюзикле (хотя драмы в этом фильме, определенно, намного больше, чем комедии).

В год выхода фильма некоторые минские киноманы уже могли посмотреть его в дублированном варианте в проекте "Киноформат 4x4".

Проект velcom Silver ART стартовал в январе нынешнего года и уже порадовал ценителей авторского кино показами фильмов Михаэля Ханеке, Дэвида Линча, Педро Альмодовара, Йоргоса Лантимоса и Фатиха Акина. Проект предоставляет редкую возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть, как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных лент демонстрируются на большом экране впервые за долгое время.-0-