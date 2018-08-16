16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня простятся с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко, сообщили БЕЛТА в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где актер служил более 45 лет.

Прощание с Николаем Кириченко начнется в 10.00 на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Гражданская панихида - в 12.00. Похоронен артист будет на Московском кладбище Минска.

Народный артист Беларуси Николай Кириченко ушел из жизни 14 августа, ему было 72 года.

Умер народный артист Беларуси Николай Кириченко Николаю Кириченко было 72 года. Более 45 лет мастер служил на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы, в 2005-2009 годах возглавлял это учреждение.

Николай Кириченко родился в семье кадрового офицера в Молодечно 16 марта 1946 года. Вопреки воле семьи поступил в театральный институт, где попал на курс народного артиста БССР Дмитрия Орлова. Это стало судьбой для превосходного артиста, яркого и мудрого человека Николая Кириченко.

"Он обладал необыкновенным актерским магнетизмом, который излучали его глаза, его интонация, его неповторимое умение делать имеющие смысл паузы, его ирония. Не заметить Кириченко было невозможно. Ни на улицах города, ни на сцене. Эта особенность была подкреплена совершенно уникальной небелорусской внешностью, смешением украинской и армянской крови. А также отличительным, ярким темпераментом, который парадоксальным образом проявился в актерском мастерстве. Все его отрицательные герои обладали мощной человеческой привлекательностью и западали в душу. В конце концов, каждый его образ на сцене был неповторимым и запоминающимся", - отметили в театре.

За почти половину века артист сыграл более 90 ролей на Купаловской сцене. Последняя его трогательная роль - Василия в премьерном спектакле прошлого сезона "Земля Эльзы" в режиссуре Елены Ганум. Рыцарское достоинство и нежность пожилого человека налагались на образ самого артиста, который преданно и мужественно играл свою роль, будучи уже тяжело больным.

Николай Кириченко в 2005-2009 годах возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Он был не только театральным актером, но и передавал опыт следующим поколениям в Академии искусств, снимался в кино, в том числе в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Каменская".-0-