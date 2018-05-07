В Минске торжественно открылся городской Дворец культуры

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие Минского городского Дворца культуры состоялось сегодня в столице, передает корреспондент БЕЛТА.
В торжественной церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. По его мнению, открытие городского Дворца культуры - знаковое событие для Минска. "Наконец и у нас появился свой дом культуры с современными залами, которые позволят детям заниматься творчеством. Городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района - здесь будут проходить знаковые мероприятия городского масштаба", - отметил Андрей Шорец.
/Будет дополнено/.-0-
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