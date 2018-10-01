В Минске стартовали кинопоказы фестиваля документального кино стран СНГ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовали первые кинопоказы третьего фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", сообщил сегодня журналистам директор фестиваля Валерий Шеховцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная задача фестиваля - поддержка наиболее талантливых документалистов стран Содружества, поиск молодых, ярких авторов, создающих телевизионную и кинопублицистику, развитие творческих контактов. Главный критерий отбора фильмов - освещение и авторская интерпретация событий, прямо или косвенно влияющих на общественно-политическую жизнь СНГ. "На фестиваль было подано более 150 заявок из 23 стран мира. В программу вошли 24 документальных фильма из 12 стран. В частности, в кинофоруме принимают участие как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Победителей определит международное жюри, состоящее из известных кинодокументалистов, политологов и журналистов. Первые кинопоказы стартовали сегодня в кинотеатре "Беларусь". Еще одной площадкой для проведения фестиваля станет Белорусский государственный университет, где 2 октября будет организован круглый стол по вопросам евразийский интеграции", - рассказал Валерий Шеховцов.

Кроме того, запланированы встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы, где зрители, участники и гости фестиваля смогут обсудить актуальные темы с известными экспертами из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. "В программе также молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия.DOC: 4 минуты". Торжественная церемония открытия фестиваля состоится сегодня вечером, после чего пройдет творческий вечер народного артиста России Юрия Стоянова", - отметил директор фестиваля.

Третий фестиваль "Евразия.DOC" будет работать в Минске с 1 по 4 октября. Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске.-0-