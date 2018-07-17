В минский прокат с 19 июля выходит новый фильм Абделатифа Кешиша "Мектуб, моя любовь"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минский прокат в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" 19 июля выйдет первая часть трилогии "Мектуб" - "Мектуб, моя любовь".

В переводе с арабского"мектуб" значит "судьба". "Мектуб, моя любовь" - фильм, из которого "не хочется вылезать, как из моря, даже если заняться особо нечем - просто потому что оно большое и теплое". Ради завершения работы над этой картиной режиссер Абделатиф Кешиш даже выставил на аукцион "Золотую пальмовую ветвь", полученную за "Жизнь Адель".

Посмотреть фильм можно с 19 по 22 июля в кинотеатре "Центральный" и с 19 июля по 1 августа - в Falcon Club Бутик Кино.

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы - все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и любят. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони. Сам Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. В такой обстановке Амин пускается на поиски любви, вдохновения и судьбы.

"Мектуб, моя любовь" - первая после пятилетнего перерыва работа французского режиссера Абделатифа Кешиша. Предыдущая - "Жизнь Адель" - носит негласное имя лучшей картины XXI века о любви. В 2013 году она получила приз Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

На создание фильма "Мектуб, моя любовь" французского режиссера вдохновил роман Франсуа Бегодо "Рана, настоящая". По одной из предыдущих книг этого автора ("Класс") еще один французский режиссер Лоран Канте снял одноименный фильм, который получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском МКФ 2008 года. Критики сравнивают литературную основу "Мектуба" с "Игрой любви и случая" Мариво и "В поисках утраченного времени" Пруста.-0-