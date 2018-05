В минский прокат выйдет бунтарская и нежная комедия "Как разговаривать с девушками на вечеринках"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минский прокат выйдет вызывающая, бунтарская и при этом нежная романтическая комедия "Как разговаривать с девушками на вечеринке". Фильм будет демонстрироваться в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" с 31 мая по 13 июня в Falcon Club Бутик Кино и с 14 по 20 июня в кинотеатре "Пионер".

"Как разговаривать с девушками на вечеринке" - это история тинейджеров Англии 70-х годов, созданная по одноименному рассказу Нила Геймана (автор произведений "Американские боги", "Звездная пыль").

Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне трудно - если она инопланетянка неземной красоты, которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн настроен решительно. Чего ни сделаешь ради любви! Главному герою осталось только решить главную проблему Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?

Блистательная фантасмагория от режиссера Джона Кэмерона Митчелла была представлена на Каннском кинофестивале в 2017 году, где и состоялась ее мировая премьера. В Каннах фильм сразу же окрестили музыкальным вариантом картины "Автостопом по галактике".

В своей новой картине Джон Кэмерон Митчелл собрал по-настоящему звездный состав актеров. В роли инопланетянки, мечтающей о свободе самовыражения, - номинантка на "Прорыв года" MTV Эль Фаннинг ("Женщины ХХ века", "Малефисента"). Компанию ей составили восходящая звезда мелодрам Алекс Шарп ("До костей") и Мэтт Лукас ("Алиса в Стране Чудес", "Доктор Кто"). Также в фильме актеры драм открываются с новой стороны. Так, для Николь Кидман (обладательницы премии "Оскар", "Золотого глобуса" и приза "Гильдии киноактеров") кинокартина стала одним из самых дерзких перевоплощений после "Кроличьей норы", также снятой Митчеллом.

Фильм-фантазия стал для кинокритиков настоящим открытием киносезона: "Это освежающий и тонизирующий фильм в эпоху блокбастеров" (NPR), "Митчелл умный, опытный и, самое главное, амбициозный режиссер, не испугавшийся погрузиться в причудливые аспекты этой истории" (Shadows on the Wall), "Этот фильм - интригующая дань панк-року и научной фантастике. И, как ни странно, это довольно хорошо" (The New Paper).-0-