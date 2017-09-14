В мир фантазий и творчества смогут окунуться участники "Библионочи" в Витебске

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В мир фантазий и творчества смогут окунуться участники акции "Библионочь" в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятия "Библионочи-2017" в Витебске начнутся сегодня вечером в Центральной городской библиотеке им. М.Горького. Гостей ждет настоящее книжное погружение. Насыщенная программа включает знакомство с выставкой цветной графики Тимура Гарипова "Сказки старого Востока", краеведческий проект "Віцебск: ад старажытнасці да сучаснасці" известного витебского краеведа Николая Пивовара, мастер-класс салонных танцев ХIХ века от клуба культурно-исторической реконструкции "Паўночная вежа", театральный проект Витебского государственного колледжа культуры и искусств "Шекспир". Главным героем проекта "Книги моей жизни" в этом году станет ведущий актер Коласовского театра Петр Ламан. Поклонники Гарри Поттера смогут продемонстрировать свое знание волшебного мира в большой игротеке, любители дискуссий приглашаются в литкофейник "Под абажуром" или литературную корчму "Книжный переплет", а романтиков ждут фокусы и иллюзии в программе Василия Дашкевича, тайны астрологии и ночной киносеанс. Кроме того, организаторы подготовили множество розыгрышей и сюрпризов.

Библиотеки Беларуси 15 сентября отмечают свой профессиональный праздник День библиотек. В Витебске этому событию посвящается Неделя библиотек, которая проходит 8-15 сентября под названием "Всех нас объединяет книга" и посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. Повсеместно проводят Дни открытых дверей, акции "Как пройти в библиотеку?", вручение лучшим читателям "Золотых формуляров", литературно-музыкальные вечера, мультимедийные презентации, устные журналы.-0-