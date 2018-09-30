В Москве названы лауреаты премии имени Фазиля Искандера

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в конце 2016 года Русским ПЕН-Центром, состоялась в Центральном доме литераторов в Москве, победители были определены в четырех номинациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов премии.
В номинации "проза" лучшим признан Канта Ибрагимов с романом "Стигал", в номинации "поэзия" - Вячеслав Шаповалов с книгой стихов "Евроазис"
"В номинации "проза" лауреатом стал Канта Ибрагимов с романом "Стигал". В номинации "поэзия" - Вячеслав Шаповалов с книгой стихов "Евроазис". Лучшим киносценарием признана работа Сергея Дмитренко по мотивам историй, рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема". В номинации "Чегемские высоты" лауреатом стал Аурен Хабичев за цикл рассказов "Мое Великое Ничто", - сказали они. Специальные дипломы были вручены Елене Нестериной за повесть "Вечного счастья!" и Людмиле Вязмитиновой за книгу стихов "Месяцеслов".
Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт.
Писатель умер в Москве 31 июля 2016 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.205 BYN
|3.222 BYN