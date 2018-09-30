В Москве названы лауреаты премии имени Фазиля Искандера

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в конце 2016 года Русским ПЕН-Центром, состоялась в Центральном доме литераторов в Москве, победители были определены в четырех номинациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов премии.

В номинации "проза" лучшим признан Канта Ибрагимов с романом "Стигал", в номинации "поэзия" - Вячеслав Шаповалов с книгой стихов "Евроазис"

"В номинации "проза" лауреатом стал Канта Ибрагимов с романом "Стигал". В номинации "поэзия" - Вячеслав Шаповалов с книгой стихов "Евроазис". Лучшим киносценарием признана работа Сергея Дмитренко по мотивам историй, рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема". В номинации "Чегемские высоты" лауреатом стал Аурен Хабичев за цикл рассказов "Мое Великое Ничто", - сказали они. Специальные дипломы были вручены Елене Нестериной за повесть "Вечного счастья!" и Людмиле Вязмитиновой за книгу стихов "Месяцеслов".

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт.

Писатель умер в Москве 31 июля 2016 года.-0-