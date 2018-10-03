В Москве озвучат имена лауреатов телепремии ТЭФИ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призы вручат в 14 номинациях в категории "Дневной эфир" и в 20 номинациях - в категории "Вечерний прайм". Сообщает ТАСС.
Среди соискателей награды - телеведущие Кирилл Клейменов, Иван Ургант, Вадим Такменев, Сергей Брилев, актеры Константин Хабенский, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Светлана Ходченкова.
В общей сложности номинированы более 160 проектов и персоналий.-0-
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