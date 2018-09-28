В Москве покажут 5 китайских фильмов на языке оригинала

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять современных китайских фильмов покажут в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в Москве в целях международного обмена в области кино с 27 по 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля китайские кинематографисты проведут брифинги, целью которых станет информационный обмен в области кино и укрепление международного сотрудничества.

В программу кинопоказов включены военная драма "Война волков 2" У Цзина, исторический фильм "Братство клинков 2" Лу Яна, приключенческая драма "Операция "Меконг" Линя Чаосяня (также известного как Данте Лам), драмы "Вечно молодой" Ли Фанфан и "Родственная душа" Цзэна Госяна. Фильмы являются лидерами проката и лауреатами кинофестивалей. Они будут показаны зрителям на китайском языке с русскими субтитрами.-0-