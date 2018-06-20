В Москве пройдут кинопоказы в память о Станиславе Говорухине

Кинопоказы в память о режиссере и актере Станиславе Говорухине пройдут в кинотеатрах Москвы в пятницу 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.
В этот день кинотеатры сети "Москино" покажут десять фильмов, в которых Говорухин выступил режиссером, сценаристом и актером. Зрителям фильмы покажут бесплатно.
Станислав Говорухин скончался 14 июня в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище
Он снял несколько десятков художественных фильмов, среди которых известные - "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок".
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